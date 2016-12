Un concours de recrutement réservé aux personnes handicapées au Sénat

Pour recruter ses administrateurs, le Sénat ouvre pour la première fois un concours réservé aux personnes reconnues handicapées, en plus de son concours général.

Les postes d’administrateur au Sénat sont pourvus par concours. L’originalité de celui-ci, c’est qu’il est réservé aux personnes reconnues handicapées, soit par une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), soit par la Cotorep. Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de la carte d’invalidité, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation ou rente d’invalidité suite à un accident survenu en service, ou encore d’anciens militaires ayant droit à une pension d’invalidité peuvent se présenter.



Les examens d'admissibilité se tiendront en février 2017 avec des épreuves de droit et d'économie qui seront conjuguées à une analyse de l'évolution politique, sociale et culturelle du monde contemporain. Le processus d'admission, entre juin et juillet 2017, comporte des épreuves écrites et orales. Le candidat retenu pourra occuper le poste dès le 1er septembre 2017.



Les candidats ayant besoin d’aménagements d’épreuves doivent le signaler en déposant leur dossier d’inscription.



Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 janvier 2017.



Pour en savoir plus sur les détails du concours, rendez-vous sur senat.fr