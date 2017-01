Insertion des personnes handicapées : les grandes entreprises accompagnent les PME

Une démarche collaborative et expérimentale vise à proposer aux entreprises des solutions sur mesure pour agir en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Les PME sont généralement partantes pour développer des plans d’insertion des personnes handicapées, mais elles ne savent pas par où commencer. Heureusement, de leurs côtés, les géants économiques ont les moyens de mettre en place des cellules spécialement dédiées et se penchent sur la question depuis plusieurs années.



Aujourd’hui, certains d’entre eux décident de faire profiter les structures plus modestes de leur expérience. Avec Relais Handi PME 92, Cap Gemini, Thales, Schneider Electric, Metro et Total se proposent donc d’accompagner les petites et moyennes entreprises dans leurs démarches.

Ces grands groupes les aideront ainsi à développer le dialogue social, à mieux répondre à l’obligation d’emploi, et à mettre en place des partenariats avec les acteurs économiques dans les Hauts-de-Seine, seul département concerné par l’initiative à l’heure actuelle.



Pour en savoir plus ou si vous souhaitez engager votre entreprise dans le domaine du handicapn c'est par ici.